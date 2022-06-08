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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başak Koleji Korfbol Takımı Türkiye 2'ncisi oldu

İHA

Başak Koleji Korfbol Takımı Türkiye 2'ncisi oldu

Başak Koleji Korfbol Takımı okullar arası düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda tüm takımları oynadığı maçlarda yenerek Türkiye ikincisi oldu.

Başak Koleji Korfbol Takımı korfbol branşında ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası’nda hem okullarını hem de Aydın ilini başarı ile temsil ederek Türkiye 2'nciliğini elde etti. Bu yıl ilk kez katıldıkları korfbol şampiyonasında geçtiğimiz aylarda il birinciliği aldıklarını ifade eden Başak Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Ali İhsan Taştan, "Türkiye ikincisi olarak dönemi noktalamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üç ay gibi kısa bir süreçte oluşturup hazırladığımız takımımızla her maç oyunumuzu daha da geliştirerek en zirveye çıkmış olmak bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki yıllarda hedefimiz her zaman zirve olacaktır. İlimiz adına bu sporu sevdirmek ve daha fazla öğrencinin korfbol sporunu branş edinmesi için edinmesi için elimizden geleni yapmak niyetindeyiz. Bizlere desteklerini her zaman hissettiren okul yönetimine, velilerimize ve bu başarının kaynağı olan öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Sertan Kamber ise, “Özel Başak Koleji olarak bu sene oluşturduğumuz korfbol takımımız ilk defa müsabakalara katıldığı bir branşta önce il, sonra bölge müsabakalarının tümünü kazanarak Türkiye Şampiyonası'na gidip Türkiye ikinciliği başarısını göstermiş, hem Aydın’ımızı hem okulumuzu en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu bizlere yaşatmıştır. Sporcu olarak öğrencilik yıllarımda korfbol branşında yaşadığımız Türkiye şampiyonluklarını ve başarılarını öğretmen olarak tekrar yaşamak tarifsiz bir duygu. Tüm sporcu öğrencilerim ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyor, nice başarılar elde etmek için çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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