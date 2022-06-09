Başkan Güler, yeni başhekim ile görüştü

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan Başhekim Doktor Hilal Çam Abbak’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Köşk İlçe Devlet Hastanesinin başhekimliğini yapmakta olan Doktor Osman Erönemi’n Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesine başhekim olarak atanmasının ardından boşalan Köşk İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine yine Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’nde aile hekimliği yapmakta olan Doktor Hilal Çam Abbak atanmıştı.

Başhekim Hilal Çam Abbak’a hoş geldin ziyareti gerçekleştiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, yeni başhekime görevinde başarılar diledi. Başhekim Abbak, ziyaretinden dolayı Başkan Güler’e memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

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