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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine, 112 Acil Çağrı Hattı anlatılarak, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konularda bilgilendirildi.

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine, 112 Acil Çağrı Hattı anlatılarak, 112’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konularda bilgilendirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Aliya İzzetbegoviç İlkokulu öğrencilerine, acil durum numaralarını bir araya getiren 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılarak 112 Hattı ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilerin ambulans önceliği, 112’nin gereksiz yere meşgul edilememesi gibi konularda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara konuyla ilgili hazırlanan animasyonlar da izletilerek öğrenmeleri kolaylaştırıldı. Okul bahçesine getirilen ambulansı inceleyen çocuklara, eğitimlerin ardından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Öğrencilerin, 112 Acil Çağrı Hattı’nın ve ambulansın öneminin anlatılarak bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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