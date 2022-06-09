Hayatını kaybeden Balcı son yolculuğuna uğurlandı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan Balcı’nın eşi Pelin Balcı için cenaze töreni düzenlenirken, törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'de katıldı.



Yavuz Sultan Selim Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Ali Akyol ve Prof. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ile akademik ve idari personel katıldı. Balcı ailesine taziyelerini ileten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün büyük bir aile olduğunu belirterek merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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