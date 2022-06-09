Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da 'motosiklet ambulans'ın tanıtımı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) İlk ve Acil Yardım Programı ikinci sınıf öğrencilerine Yüksekokul bahçesinde motosiklet ambulansın tanıtımı yapıldı.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli motosiklet ambulans kullanan Dr. Dalga Avşar tarafından motosiklet ambulansın kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği, nerelerde motosiklet ambulansın kullanılabildiği, motosiklet ambulansta bulunan ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Motosiklet ambulansın özellikle trafiğin çok yoğun olduğu alanlarda kullanıldığını belirten Dr. Dalga Avşar, trafiğe kapalı yollar ve kara ambulansının giremeyeceği dar sokaklar, park, bahçe gibi açık alanlardaki vakalara görevlendirilen motosiklet ambulansın hızlı bir şekilde müdahale edebildiğini aktardı.



Dr. Dalga Avşar, “Motosiklet ambulans ile her türlü medikal ve travma vakalarına, toplu ve büyük kazalarda olay yeri yönetimi ve triaj, toplumsal olaylar sağlık tedbirleri, tören, açılış ve milli bayramlar, ülkemize ziyarete gelen yabancı devlet büyüklerine sağlık tedbiri olarak eşlik etmede oldukça etkin görev yapılmaktadır” dedi.



Motosiklet ambulansın tanıtımı, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

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