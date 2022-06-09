Yunan unsurlarının geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 39 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil güvenliğe önceki gün saat 12.00 sıralarında, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen 909 nolu sahil güvenlik botu Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-06-09 12:34:22
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.