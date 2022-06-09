Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in tekrar sağlığına kavuşması nedeniyle düzenlenen yemek hayrına katıldı.



Çine ‘de gerçekleştirilen hayra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İyi Parti Çine İlçe Başkanı Erkan Bozkurt, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in makamını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Dinçer, Çine Belediyesi makamında Çinelilerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.



Daha sonra Çerçioğlu ve Dinçer makamdan ayrılarak Çine Belediyesi önündeki hayır çadırına giderek burada vatandaşlara ikramları dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.