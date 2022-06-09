Başkan Özcan, İmam hatip Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen İmam Hatipliler Şenliği’ne katıldı.

Nazilli İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Asımın Nesli Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, idarecileri ve mezunlarının katıldığı etkinliğe Nazilli Belediyesi Mehter Takımı damga vurdu.

Gün boyu süren ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikler çerçevesinde, Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Protokol konuşmaları, sergi açılışı, konferanslar, çocuk sahnesi ve okçuluk gösterileri, spor oyunları, ebru, hat ve rölyef örneklerinin yapıldığı sanat atölyeleri, ilahi ve halk müziği konseri, şiir dinletisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Nazilli Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileri ise izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Türkiyem, Çanakkale, Hücum, Ey Şanlı Ordu gibi birbirinden güzel marşları çalan Nazilli Belediyesi Mehter Takımı gösterileri ile etkinliğe damga vurdu.

Etkinlikte emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde her okulumuz bizler için birbirinden kıymetli. Her zaman olduğu gibi bugün de evlatlarımızı yalnız bırakmadık. Birbirinden güzel programlarla bugün için emek veren tüm idarecilerimize ve öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.