İncirliovalılar, Büyükşehir Belediyesi’nin bahar konseri ile coştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın düzenlediği “Bahar Konserleri”nin coşkusu İncirliova’da da yaşandı. İncirliovalılar birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterdi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi baharla birlikte başladığı açık hava konserleri ilçelerde ve mahallelerde tüm hızıyla devam ediyor. İncirliova’daki konsere genci yaşlısı yüzlerce vatandaş katıldı. Konser öncesinde çocuklar için yüz boyama etkinliği yapılırken balon da dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın görülmeye değer sahne performansıyla şarkılara eşlik eden İncirliovalılılar konser boyunca doyasıya eğlendi.



Vatandaşlar, kültür sanat etkinliklerini mahallelerine kadar taşıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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