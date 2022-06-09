Koçarlı'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangın, Cincin Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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