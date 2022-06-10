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Efeler AK Gençlik'ten Çevre Haftası'nda anlamlı etkinlik

İHA

AK Parti Efeler Gençlik Kolları üyeleri Işıklı Mahallesi'nde bulunan Hamdi Dikçinar Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler AK Gençlik'ten Çevre Haftası'nda anlamlı etkinlik

AK Parti Efeler Gençlik Kolları üyeleri Işıklı Mahallesi'nde bulunan Hamdi Dikçinar Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve beraberindeki gençlik kolları üyesi gençler Işıklı Mahallesi'ndeki Hamdi Dikçınar Parkı ve çevresinde temizlik çalışması yaptı. AK Gençler olarak kent genelinde gerekli görülen yerlerde temizlik hareketini devam ettireceklerini ifade eden AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet Bahçeleri’ni, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Maalesef Aydınımız bu kulvarlar ile daha tanışamamıştır. Bizler Ak Gençlik olarak elimizden geldiğince kentimiz için bu temizlik hareketini devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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