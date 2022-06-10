Kuşadası’nda 2022 yılının ilk beş ayında 1718 sokak hayvanı tedavi edildi

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 2022 yılının ilk 5 ayında 1718 sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme hizmeti de sunan merkezin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.



Sokak hayvanları için yaşama geçirdiği çalışmalarla hayvan severlerin takdirini kazanan Kuşadası Belediyesi, Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yapımına başladığı “Kedi Tedavi Ünitesi’nin ardından yasaklı köpek ırkları için de kolları sıvadı.



Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu’nda Ocak ayında yapılan değişiklikle ‘tehlike arz eden hayvanlar’ listesine alınan yasaklı ırklara mensup köpeklere daha rahat bir ortamsağlamak amacıyla yeni bir ünitenin yapımına başlandı. Yeni ünitenin tamamlanması ile yasa gereği sahiplendirilmeleri ve doğaya salınmaları yasak olan ırklara mensup köpekler, kendileri için özel olarak yapılan ünitede yaşamlarını sürdürecekler.



Hayvan severlerin desteği ile yapımı sürmekte olan Kedi Tedavi Ünitesi ise tamamlanma aşamasına geldi. Dış cephe inşaatı tamamlanan 110 metrekarelik ünite kısa süre içerisinde hasta ve yaralı kedilere tedavi hizmeti vermeye başlayacak. Aynı anda 150 kedinin tedavi edilebilmesine olanak sağlayacak olan ünite toplam 5 bölümden oluşacak. Kediler, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler tarafından önce hastalıklarına göre sınıflandırılacak. Ardından bu özel bölümlerde bakıma alınarak tedavi edilecek. Ünitenin hemen yanında bulunacak soğuk hava deposu sayesinde ise kedi ve köpek mamaları çok daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda muhafaza edilebilecek.



Kuşadası Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın yapılan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 2022 yılının Ocak ayından bu yana 1344’ü kedi, 374’ü köpek olmak üzere 1718 sokak hayvanı tedavi edildi. 887 kedi, 218’i köpek olmak üzere 1105 köpek kısırlaştırıldı. Aynı süre içerisinde 51 köpek ile 4 kedi de sahiplendirilerek ömürlük yuvalarına kavuşturuldu.



Kısırlaştırılmak üzere merkeze sokakta baktığı kedileri getiren emekli öğretmen Nuri Savaşçı, “Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarından çok memnunuz. Sokakta baktığımız kedi ve köpeklerin yaşadığı her türlü sorunla yakından ilgileniyorlar. Tüm çalışanlar hayvan sever ve görevlerini severek yapıyorlar. Yetkililere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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