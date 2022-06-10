Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Dr. Şennur Uzun ve Ebe Işıl Güzel tarafından Nazilli Kozdere Mahallesi'nde kadınlara proje anlatıldı. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirilirken, programa katılım sağlayan kadınların soruları cevaplandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.