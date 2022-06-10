Efeler Halk Eğitimi Merkezi’nden “yıl sonu” kutlaması

Efeler Halk Eğitimi Merkezi, 300 usta öğretici ve öğretmenleri Adnan Menderes Demokrasi Müzesi alanında düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi.



Aydın’ın Efeler ilçesinde hem kültürel hem istihdama yönelik çeşitli kursları ile vatandaşların ilgi gösterdiği Efeler Halk Eğitimi Merkezi, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde yıl sonu etkinliği gerçekleştirdi. Merkez bünyesindeki tüm kurslardaki usta öğreticiler ve öğretmenlerin bir araya geldiği etkinlikte, tüm yıl boyunca yapılan ekip çalışmasına vurgu yapıldı. Efeler Halk Eğitimi Merkezi olarak ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte Merkez Müdürü Aytekin Sezgin, 300 usta öğretici ve öğretmeni bir araya getirdi.



Efeler Halk Eğitimi Merkezi çatısı altında hep birlikte “Önce İnsan” diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Efeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, “Bu yolda birlikte yürümekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. 300 değerli eğiticimizle Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlerimizin son gününde Adnan Menderes Müzesi’ndeki kahvaltılı etkinliğimizde bir araya geldik. Eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana bin 976 kurs 36 bin 385 kursiyer ile birlikte Efeler ilçemizdeki vatandaşlarımızın taleplerini karşıladık ve bunu birbirinden kıymetli sayıları 300’ü bulan eğitimci kadromuzla birlikte başardık. Bu büyük ailede görev yapan kıymetli meslektaşlarıma şahsım ve kurumum adına bu hizmetleri vermede ve bizlerle yol arkadaşlığı yaptıklarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Bu başarı bir ekip işi”

Elde edilen başarının ekip işi olduğuna dikkat çeken Sezgin, “Efeler Halk Eğitimi Merkezi olarak sanatta, edebiyatta, kültürel faaliyetlerdeki kurs ve etkinliklerimiz yanı sıra sanayi ve tarım alanında da istihdama yönelik kurslar verdik. Özellikle bu yıl içerisinde Forklift Operatörlüğü, Pamuk Toplama Operatörlüğü kurslarının yanında önümüzdeki günlerde İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Besi Hayvancılığı alanlarında da kurs planlamasını yaptık. Tüm bu geniş alanlardaki hizmeti, bugün burada bulunan tüm eğitimci arkadaşlarımızla birlikte başardık. Bu bir ekip işi. Ayrıca başarımızda bizlere desteğini esirgemeyen başta valimiz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze şükranlarımı arz ederim” dedi.



Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan etkinlik sonunda, katılımcılar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni gezdi.

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