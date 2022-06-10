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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’daki pilot uygulama ile öğrenciler bilimsel düşünüyor

İHA

Aydın'da bu yıl ilk kez uygulanan ve pilot okul olarak Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde hayata geçirilen Bilimsel Okuma Kulübü ile öğrenciler bilimsel düşünmeyi öğreniyor.

Aydın’daki pilot uygulama ile öğrenciler bilimsel düşünüyor

Aydın’da bu yıl ilk kez uygulanan ve pilot okul olarak Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde hayata geçirilen Bilimsel Okuma Kulübü ile öğrenciler bilimsel düşünmeyi öğreniyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinesinde başlatılan ve bilimsel okuryazarlığın artırılmasını amaçlayan Bilimsel Okuma Kulübü, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde kuruldu. Pilot okul olarak uygulanan projede bir araya gelen gönüllü öğrenciler ise her hafta toplanarak bilimsel bir metni birlikte okuyup, tartışıyorlar. Öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandıran projenin, sonuçları gerçekleştirilen değerlendirme testleri ile ölçülürken, öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandıran kulübün, önümüzdeki eğitim öğretim yılında il genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“Bana çok katkısı oldu”
Pilot okul oldukları için şanslı olduklarını ve kulüp sayesinde eleştirel bakış açısı kazandıklarını ifade eden öğrencilerden Ayşe Cankurt (15), “Kulübe yılın başından bu yana geliyorum ve bana çok şey kazandırdı. Her şeyden önce bilimsel bir bakış açısı kazandım, bir makaleyi nasıl yorumlayabileceğimi öğrendim. Aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı da kazandım. Bir makalenin özellikleri nelerdir, nasıl yazılır gibi konularda da baya katkısı oldu. Böyle bir kulübün okulumuzda kurulması benim ve arkadaşlarım için çok büyük bir kazanç sağlayacaktır. Böyle önemli bir kulübün yalnızca bizim okulumuzda değil il genelindeki tüm okullarda kurulması birçok öğrenciye katkı sağlayacaktır. İnşallah Türkiye genelinde yayılır” dedi.

“Bilimsel bakış açısı kazandım”
Bir çok konuya bilimsel bakış açısı ile bakmayı öğrendiklerini ifade eden öğrencilerden Umut Kurt (15) ise “Bu kulüpte yaptığımız çalışmaların en büyüğü, özellikle okuduğumuz makalellerde buna çok değiniliyor. Bir makaleyi okumakta ziyade konuyu nasıl farklı bilimlerin bakış açısıyla inceleyebiliriz ona bakıyoruz. Okuduğumuz bir makaleyi sosyoloji, psikoloji ya da diğer bilim dallarının nasıl incelediğine bakıyoruz ve bunun bize katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumdaki insanların bu konulara nasıl baktığını görüyoruz ve bilgi ediniyoruz. Daha önce bilimsel okuryazarlık konusunda bir merakım yoktu. Ancak arkadaşlarımın burada yapılacak etkinliklerden bahsetmesi ilgimi çekti ve bu senenin başında ben de katıldım. Bir süredir burada önemli makaleler okuyoruz ve okuduktan sonra hepsini tartışıyoruz. Okuduğumuz şeylerden bilgi ediniyoruz. Makalelerdeki okuduğumuz konular bize katkı da sağlıyor. Açıkçası ben bu kulübe katıldıktan sonra okuduğum kitaplarda daha da bilimsel bir bakış açısı kazandığımı düşünüyorum” dedi.

“İl genelinde yaygınlaştıracağız”
Projenin, gelecek yıl tüm okullarda yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, “Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizde bilimsel okuryazarlığı artırmak adına Bilim Okuma Kulübünü kurduk. Kulübümüzü bu sene Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde pilot olarak uygulamaya başladık. Bu uygulamamızı da tamamen bilimsel yöntemlerle takip etmekteyiz. Öğrencilerimize ön ve son testleri uygulamaktayız. 4005 Yenilikçi Eğitim Öğretim Projeleri çerçevesinde proje başvurumuzu da gerçekleştirdik. İlimizde bu projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu sürece destek olan Sosyal Bilimler Lisesi müdürümüz, öğretmenlerimiz ve gönüllü olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Aydın genelinde tüm okullarımızda Bilimsel Okuryazarlık projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

“Elektronik ortamda da sürdürülebilir”
Projeyi sadece matbu ortamda bırakmadan geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Proje Uzmanı Rukiye Aydoğan, “Eleştirel okuma becerileri ve düşünme becerileri eğitim yoluyla geliştirilebilen bir beceri. Biz de bu projede öğrencilerimizde bilimsel okuryazarlık becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz her hafta toplanarak aynı makaleyi birlikte okuyor ve tartışıyorlar. İşin eğlenceli olması için popüler makaleleri seçtik. Çocuklarımıza, bunu yaparken örtük olarak işin arkasında üstbilişsel stratejilerin kullanımını da öğretmeye çalışıyoruz. Bir dönem boyunca bu uygulamamızı yaptık, gönüllü olarak katıldı çocuklarımız bu çalışmaya ve testlerle de bu süreci izliyoruz. Gördük ki geçen zaman içerisinde daha üst düzey tartışmaya başlıyorlar. Kendilerini daha iyi ifade ediyorlar ve okuduklarına eleştirel yaklaşıyorlar. Kaynakçasını, yazarını kısacası bütün bilgileri sorguluyorlar. Bu çalışmayı matbu olarak öğrencilerimize sunduk ancak yine telefon veya tablet gibi elektronik ortamda da bu çalışma sürdürülebilir. Bu şekilde geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Gözle görülür fark var”
Bilimsel Okuma Kulübü danışman öğretmeni Aslı Atalay ise öğrencileri ile birlikte gönüllülük esasıyla projede yer aldıklarını ve süreç içerisinde gözle görülür değişimler olduğunu ifade ederek “Öğrenciler için seçtiğimiz makaleleri her hafta okuyoruz ve değerlendiriyoruz. Daha sonra öğrenciler bunlarla ilgili düşüncelerini söylüyorlar. Öğrencilerimizde dönemin başındaki tartışma ortamıyla dönemin sonundaki ortamlarında fark olduğunu gördük. Çalışma esnasında da öğrencilerimizde gözle görünür bir eleştirel düşünce, düşüncelerini söyleme yönünde artış olduğunu gözlemledik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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