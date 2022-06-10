Nazilli'de transfer sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfere hızlı başlayıp Ispartaspor'dan orta saha ve forvet olarak görev yapan Gökhan Göksu ile Akhisarspor'dan orta saha oyuncusu Mert Özyıldırım'ı kadrosuna katan Nazilli Belediyespor arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların 3'üncü Lig temsilisi Ağrı 1970'ten sağ bek Seyit Gazanfer'le pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Sağ kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 3'üncü Lig'de 32 maça çıkarak 2 gol attı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-06-10 13:27:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.