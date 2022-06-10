Söke'de Dünya Çevre Günü etkinliği gerçekleştirildi

Söke Belediyesi ‘Dünya Çevre Günü’ haftası nedeniyle farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Belediye Meydan’ında yapılırken, etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.



Söke Belediyesi Şehir Bandosunun mini konseri ile başlayan etkinlikte ‘Dünya Çevre Günü’ ile ilgili günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli yaptı. Her yıl başka bir tema ile kutlanan Çevre Günü ve haftasının bu yıl tüm dünyada ‘Sadece tek bir dünya’ başlığı ile kutlandığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli; “Nüfusun hızlar atması, sanayi ve teknolojinin gelişmesi sonucu çevre sorunları da ortaya çıkmıştır. Doğanın kendini yenileme kabiliyeti sınırlıdır. Son iki yılda tüm dünyada yaşanan salgın döneminde sağlık ve temizliğin önemi bir kez daha ortaya çıkmış, adeta tüketim topluluğu olduğumuz ortaya daha fazla çıkmış, üretim ve doğal kaynakların önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir” dedi.



“Nasıl temiz çevrede yaşamak hakkımızsa, çevremizi temiz tutmak ve korumak da görevimizdir” diyerek sözlerini sürdüren Yerli; suyun tasarruflu ve doğru kullanılması, ormanlar ve verimli toprakların korunması konularına da vurgu yaptı.



Etkinlikte Hacı Kazımoğlu İlkokulu halk oyunları gösterisi sunarken; 100. Yıl Atatürk Anaokulu öğrencileri tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan kıyafetler ile defile sunuldu. Hilmi Fırat Anadolu Lisesi grubu tarafından müzik dinletisinin de yapıldığı etkinlikte, atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.



Ödül töreninin ardından Çevre etkinliğinde kitap ve Söke Belediyesi serasında yetiştirilen çiçeklerin dağıtımı yapıldı.

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