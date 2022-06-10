Köşk Belediyesi biriken atık ilaçları toplamaya başladı

Köşk Belediyesi ile Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOP) arasında yapılan protokol ile ilaçların ayrıştırılarak doğaya ve insanlara zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için atık ilaç toplama projesi başlatıldı.



Köşk Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" ile atık ilaçların ayrıştırılarak doğaya ve insanlara zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için atık ilaç toplama projesi başlattı. Başlatılan çalışma çerçevesinde vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları Köşk’te projeye katılan 7 Eczane ile Devlet Hastanesi Polikliniğinde bulunan atık ilaç toplama kutularına bırakabilecek. Bu ilaçlar periyodik olarak toplanarak mevzuata uygun şekilde lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilecek.



Köşk Belediyesi ve ÇEKOP arasında yapılan atık ilaç toplama protokolü, Belediye Başkanı Nuri Güler ve Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOP) arasında imzalandı. Proje ile ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden imha edileceğini belirten Başkan Güler, “Projenin amacı tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaçların doğru şekilde toplanarak imha edilmesi. Bilinçli atık toplama ve toplumun bu konuda teşvik edilmesi gelecek nesiller için büyük önem taşımakta. Bu sebeple, başlattığımız projeyle çevreye, doğaya ve toplum sağlığına zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanıp, doğru şekilde bertaraf edilmesini hedefliyoruz. Köşk Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu alarak, eczanelerimizin ve vatandaşlarımızın destekleriyle örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Tarihi geçen ilaçları toplamak ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

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