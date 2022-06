Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim yakın, kasımda da olsa, haziranda da olsa seçim yakın. Vatandaş bize soruyor, bu sürede nasıl dayanacağız ? Haklısınız. Şu anda hükümetin yapması gereken şu, 'Beceremedim, yapamadım. Enflasyonu, kuru, dövizi patlattım' diyerek bırakıp gitmesi lazım. Yanlışta ısrar edilmez. Hep beraber ülkeyi ayağa kaldıracağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret için geldiği Kuşadası'nda partisinin il ve ilçe yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. Babacan, ilçe binasının açılışında zeybek gösterisi izledi ve keşkek karıştırdı.

Babacan, Türkiye'de krizlerin çok büyüdüğünü ve derinleştiğini, her alanda problemlerinin arttığını belirterek dün gece yaşanan ekonomik gelişmeleri eleştirdi. Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve BDDK'nın açıklamalarını eleştiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzaklara gitmeden, sadece dün geceden bu sabaha yaşadıklarımıza bakın. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolar 17 lirayı geçti faizler yükseliyor. Türkiye dünyada artık riskli ülke olarak görünüyor. Dün bütün devlet kurumları sözüm ona açıklamalar yaptılar. Bir açıklama yetmedi, üç, dört yetmedi, beş açıklama yapıldı. Sabah uyandık, piyasalar açıldı, dolar kuruna baktık zerre kadar faydası yok. Devleti oyuncağa çevirdiler koskoca BDDK açıklama yapıyor, Merkez bankası açıklama yapıyor, Hazine açıklama yapıyor sonuç sıfır. Bu kurumlar bir araya gelip konuştuğu zaman piyasaların kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor.

İktidar kontrolü elden kaçırdı. Bunlar yapamıyor, yapamayacaklar. Bu işi bilmiyorlar. Bilmediklerinin de farkında değiller. Şu an için ülkenin başındaki kişi 'Ekonomistim' diyor. Ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Çarşı pazarda herkes ülkenin düştüğü durumu gayet iyi biliyor. Fiyatlar üçe dörde katladı. Yazıktır bu ülkeye günahtır, bilmiyorsanız yapamayacaksanız çekilin gidin. Bu ülke sizin yükünüzü taşımak zorunda değil."

Babacan'ın konuşması sırasında caddeden geçen bir minibüs şoförü, "Bittik. Para kazanmıyoruz. Çoluk çocuğumuzun ekmeği çıkaramıyoruz. Sizden umut bekliyoruz" diye bağırdı. Babacan'ın mikrofonu verdiği minibüsçü aynı sözleri bu defa kalabalığa söyledi.

Babacan ise "Görüyorsunuz, bir dokunuyorsunuz bin ah işitiyorsunuz. Ülkenin gerçeği bu, kim ne derse desin. Şu an Türkiye Avrupa'da en yüksek enflasyonu yaşayan ülke. Bugün mazot 28-29 lira, yazık değil mi? Lastik 2 bin 500 lira. İş yapıp, alnının teriyle para kazanarak mutlu olan hiç kimse yok. Vatandaşa bir dokunuyorsunuz bin ah işitiyorsunuz. Ülkenin durumu bu" diye konuştu.

'SEÇİME SAYILI GÜNLER KALDI, DAYANIN'

Vatandaşın dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Seçim yakın, kasımda da olsa, haziranda da olsa seçim yakın. Günler sayılı. Vatandaş bize soruyor, bu sürede nasıl dayanacağız ? Haklısınız. Şu anda hükümetin yapması gereken şu, 'Ben beceremedim, yapamadım. Enflasyonu, kuru, dövizi patlattım' diyerek bırakıp gitmesi lazım. Olması gereken bu. Yanlışta ısrar edilmez. Bunlar ısrarla inatla yanlış yapıyorlar. Ama hep beraber başaracağız. Türkiye büyük bir ülke. Hep beraber ülkeyi ayağa kaldıracağız."

Gün boyu esnaf ziyaretlerine bulunacak Babacan, ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

