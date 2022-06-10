Nazilli Belediyespor'da Berat döndü



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde eski oyuncusu Berat Eyüpoğlu'nu yuvaya döndürdü. Geçen sezonunun ilk yarısında 11 maçta Nazilli Belediyespor forması giyen, ikinci yarıda Alanya Kestelspor'a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde Berat için düzenlenen imza törenine katılan Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "2022-2023 futbol sezonunun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız yeni sezon için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmekte ve hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Özcan, "Gururumuz Nazilli Belediyespor'un başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bildiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu olan Berat kardeşimizi tekrar aramızda görmek bizleri oldukça memnun etti. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Berat ile yarım kalmış bir hikayeleri olduğunu belirten Nazilli Belediyespor Başkan Vekili Erkan Abbasoğlu, "Kendisi ile yaptığımız görüşmeler sonrasında hep birlikte tekrar bu hikayeyi tamamlamak için yola çıktık. Berat ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam edecek" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-06-10 15:54:33



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