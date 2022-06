Kuyucak'ta ilk kez 'Bilim ve Kültür Şenliği' yapıldı Bilimsel projelerini sergileyen öğrenciler göz doldurdu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk kez Bilim ve Kültür Şenliği gerçekleştirildi. İlçe genelindeki okulların kültürel ve bilimsel projelerin yer aldığı şenlik görsel ve müzikal şölene dönüştü.

Kuyucak’ta okulların hazırlamış olduğu projeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Bilim ve Kültür Şenliği’nde sergilendi. Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu’nda ilçedeki okulların hazırlamış olduğu projelerin tanıtımı yoğun ilgi gördü. Robotik kodlama, tasarım başta olmak üzere spordan sanata, eğitimden geri dönüşüme kadar Avrupa birliği Erasmus Plus projeleri de olmak üzere onlarca proje görücüye çıkarken şenliğe katılanlar öğrenci ve öğretmenlere tam not verdi. Çalışmalarını uygulamalı olarak davetlilere gösteren öğrencilere protokol üyeleri daha iyilerini yapabilmeleri için teşvikte bulundu. Projelerde görev alan öğrenci ve öğretmenler yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, projeleri gezerken yetenekli çocukların keşfedilmesini ve bu çocuklar için Kuyucak Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ayrıca canlı müzik dinletisi sunan öğrencileri tebrik eden Başkan Ertürk, önümüzdeki hafta içerisinde Urfa’da yapılacak olan yarışmaya katılacak ekiplere başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, ilçede bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek: “Bugün burada 2022 yılı bilim ve kültür şenliğimizi yapıyoruz. Okullarımızın robotik kodlama, tasarım başta olmak üzere spordan sanata, eğitimden geri dönüşüme kadar Avrupa birliği Erasmus Plus projeleri sergileniyor. Öğrencilerimizi bu şenliklerle teşvik etmeye çalışıyoruz. Onların kendilerini geliştirmelerini sağlamak adına her türlü altyapıyı hazırlıyoruz. Onların gelişmeleri ve daha fazla gelişmeleri için çabalıyoruz. Geleceğimiz onlarla gelecek ise bizler onları en iyi şekilde yetiştirmeliyiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tufan Meşeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sebahattin Varol, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.