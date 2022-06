Ali Babacan: Seçim yakın (2)

'TÜRKİYE'NİN İFLAS RİSKİ, TARİHİN EN YÜKSEK NOKTASINDA'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kuşadası'nda Cuma namazından sonra basın mensuplarıyla bir araya gelip, soruları yanıtladı. Toplumun ve piyasaların güvenini kazanmadan hiçbir şekilde sorunları çözme şansları olmadığını belirten Babacan, Türkiye'nin iflas riskinin 78'e çıktığını söyledi. Türkiye'nin savrulduğunu, insanların umudunun kırıldığını belirten Babacan, "Şu anda hükümet bir patinaj durumuna girmiş, yaptığı hiçbir şey işe yaramıyor. Türkiye'nin iflas riski tarihin en yüksek noktasında ve şu anda 78'e çıkmış durumda. İflas ne demek? Döviz bulamayıp doğal gaz, petrol alamamak demek. Bugün 29 liraya çıksa bile bulunan mazotu bulamamak demek. Türkiye'nin karanlığa gömülmesi demek. Bütün bunlar Türkiye'nin önündeki risklerdir. Buradan hükümete çağrı yapıyorum. Bir an önce aklınızı başınıza toparlayın, bir an önce ekonomide doğru işler yapın aksi halde bu millete ve ülkeye bedeli çok daha ağır olacak. Yanlıştan vazgeçin, yanlışta ısrar etmeyin" dedi.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ'

Babacan, hükümet kurulur kurulmaz, anında basın özgürlüğünü harekete geçireceklerini, kurulacak hükümetin 'kendisine yakın basın, kendisine uzak basın' diye ayırmayacağını belirtti.

'ADİL DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla herkese hakaret ettiğini, kendisine yapılan eleştirileri ise Cumhurbaşkanı şapkası giyerek dava açtırdığını belirten Babacan, "En son açtığı davaların sayısı 150 bini geçmişti. Böyle bir şey olabilir mi? Devletin her türlü imkanını, kanunların verdiği hakları Cumhurbaşkanı kendi kişisel şahsi çıkarları için kullanıyor. Bu adil değil" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN ADAYLIK AÇIKLAMASININ HİÇBİR ÖNEMİ YOK'

Erdoğan'ın adaylık açıklamasının inandırıcı olmadığını, aday olabilmek için 100 bin imza veya partisinin Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvuru yapması gerektiğini hatırlatan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın açıkladığı adaylığının hiçbir önemi yok. Ne zaman ki Yüksek Seçim Kurulu'na gider başvuruda bulunur veya ne zamanki partisi adayımız Erdoğan'dır diyerek YSK'ya başvurursa o zaman inanırım. Bunların hepsi taktik olabilir. Sağ gösterip, sol oynayabilirler. Sözlerine güven yok. Altılı masadakilerin kendine göre bir takvimi var, o takvim dışında bir şeyler yaptırma gayreti ve amacı var. Söylediğinin hiçbir önemi yok. Bizim kendi takvimimiz gayet güzel işliyor. Hiç kusura bakmasın biz onun talimatıyla ilerleyecek insanlar değiliz. Bize dikte etmeye, empoze etmeye çalıştığı takvime uyacak değiliz. O kendi işine baksın."

Babacan, daha sonra Kuşadası Turistik Çarşısı ve Cuma Pazarı'nı gezdi. (DHA)Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

