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Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali açılış töreni ile başladı

İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen '14. Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali' başladı.

Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali açılış töreni ile başladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen '14. Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali' başladı.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı kortejde coşku ile yürüyen kalabalık yöresel ürünler panayırı içerisinden geçerek ilçe turu attı. Etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej Koçarlı halkı ile yerli ve yabancı misafirler tarafından ilgiyle takip edildi. Festivalin kortej yürüyüşüne Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Uğur Çelik, Koçarlı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında açılış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi. İzmir Bandosu ve halk oyunlar gösterilerinin ardından Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla ödül töreni gerçekleşemeyen 'Demokrasi Şehidi Adnan Menderes' konulu resim ve şiir yarışmasında ödüllere girenlere ödülleri takdim edildi.

Festivalin açılış töreninde konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Koçarlı’da da birçok önemli yatırım ve hizmetin gerçekleştiğini ifade ederek, “Belediye başkanımızın koordinasyonunda, kaymakamlığımızın destekleriyle bir çok alanda yürütülen önemli çalışmalar var. Bugün bu festivalin yapıldığı meydanda bu projelerden birisi. Belediye başkanımız bu yıl festivalin çerçevesini genişleterek Aydın’ın önemli marka değerlerin yer aldığı ürünleri tanıtmayı amaçlamış. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Koçarlı Belediye Başkan Kaplan daha önceleri 'çam fıstığı' adıyla tertip edilen geleneksel festivalin pandemi sebebiyle gerçekleştiremediklerini ifade ederek, “Çok şükür o günler geride kaldı ve özlemini duyduğumuz festivalimizi 'Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali' olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün Koçarlımız için ileride adeta bir fuara dönüşebilmesini de arzu ettiğimiz önemli bir festivalin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere kentlerin, ülkelerin gelişmesi ürünlerini dünyaya pazarlaması ile mümkün oluyor bu noktada Koçarlımızı ve yöresel zenginliklerimizi her geçen yıl daha geniş kitlelere tanıtmak için çabalıyoruz. Belediye Başkanı olduğum süre içerisinde yönetimimiz tarafından gerçekleştirilen ilk festival olacak. Hatamız kusurumuz var ise af ola. Bu festivali Aydın’ın bir markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu festivalde emek var, Bu Festivalde birlik ve beraberlik var, bu festivalde alın teri var, bu festivalde Koçarlı var” diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca, “Biz bu festivalin bütçesinin tamamını, bu bölgede ticaret yapan, para kazanan, çiftinin alın terini, emeğini değerlendiren başta işletmeler olmak üzere, bu bölgenin yetiştirdiği değerli iş adamlarımızın desteği ile yaptık. Yani Koçarlı halkının kaynakları festival için heba edilmemiştir. Bu festivalimizin ana amacı, Koçarlımız da yetişen ürünlerin ülkemize ve yurt dışına tanıtılması, yeni pazarların bulması ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlamasıdır” diyerek festivale katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıllarda Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla ödül töreni gerçekleşemeyen 'Demokrasi Şehidi Adnan Menderes' konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

Başkan Kaplan, “Demokrasi şehidimiz merhum Adnan Menderes’in anısına gerçekleştirdiğimiz 'Demokrasi Şehidi Adnan Menderes' konulu şiir ve resim yarışmasına Ülke genelinden 98 adet şiir ve 10 adet yağlı boya tablo çalışması ile katılım olmuştu. Pandemiden dolayı tören yapamayınca, yarışmanın ödül törenini Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışına denk getirmeyi planlamıştık. Ancak açılış programların yoğunluğundan dolayı gerçekleştiremedik. Daha sonra ise festivalimizde takdim etmeyi uygun gördük. Bu yıl festivalimizi gerçekleştirmek nasip oldu ve yarışmada ödül kazanan eser sahipleri ödüllerini takdim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Resim yarışması birincisi Emine Fida Rüzgar, ikincisi Burak Erim, üçüncüsü İrem Sena Özen olurken mansiyon ödülüne Nesrin Sözen layık görüldü. Şiir yarışmasında ise Keziban Nur Şimşek 'Vaveyla' isimli şiiriyle birinci, Kenan Güç '1961 Kuş' isimli şiiriyle ikinci, Arif Odabaş 'Ağlama Sen Çocuğum' isimli şiiriyle üçüncü ve Fatih Karakuş ise 'Menderes’e Ses Ver' isimli şiiriyle mansiyon ödülü aldı.

Gerçekleşen ödül töreninin ardından festival çeşitli etkinliklerle devam ederken, 20.30’da FETA ve Ayşegül sahnesiyle festivale renk katacak. Saat 22.30’da ise sevilen sanatçı Koray Avcı şarkılarını Koçarlılı hayranları için seslendirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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