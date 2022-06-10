Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2´si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Bafa Gölü yakınlarında meydana geldi. Didim'den Söke yönüne seyir halinde olan Zeynep Ulaş (38) yönetimindeki 48 AEU 125 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücü Zeynep Ulaş´ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 2´si çocuk 4 kişi de Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaş´ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-10 21:59:03



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