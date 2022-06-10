10 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakla yaraladı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde Bekir T. (55), 10 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik'i (46) çalıştığı restoranda karnından bıçakladı. Meryem Çelik hastaneye kaldırılırken, Bekir T. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Bekir T., 10 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik´in çalıştığı restorana geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Bekir T., eline aldığı bıçakla Meryem Çelik´i karın kısmından yaraladı. Meryem Çelik kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, Bekir T.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-06-10 23:25:42
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