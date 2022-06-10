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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakla yaraladı

DHA

10 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakla yaraladı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde Bekir T. (55), 10 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik'i (46) çalıştığı restoranda karnından bıçakladı. Meryem Çelik hastaneye kaldırılırken, Bekir T. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Bekir T., 10 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik´in çalıştığı restorana geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Bekir T., eline aldığı bıçakla Meryem Çelik´i karın kısmından yaraladı. Meryem Çelik kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. 
Polis, Bekir T.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-06-10 23:25:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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