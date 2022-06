Kuşadası’nda ‘Hayat Sokak’ta

Kuşadası Sokak Festivali muhteşem bir açılışla başladı. ‘Hayat Sokakta’ sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken sokak müziğinin dünyaca ünlü ismi Light in Babylon, sergilediği performans ile katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.



Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali başladı. Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek kentte 12 Haziran gecesine kadar karnaval havası estirecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşübüyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğlu, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Tanerile birlikte yer aldığı festival yürüyüşü, 11 ve 12 Haziran’da kentte yaşanacak olan festival coşkusunun ilk sinyallerini verdi.



Kuşadası Sokak Festivali’nin ilk günü dünyaca ünlü sokak müziği grubu Light in Babylon konseri ile devam etti. Konser öncesinde konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda bir ilke daha imza atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek “Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak ‘Kuşadası Sokak Festivali’ markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiyeyeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar gününe kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek. Ege ve Kuşadası mutfağının tadını çıkarın. Festivalimizin dopdolu, ilginç ve sıra dışı içeriği ile hem Kuşadalıhemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımıza çok iyi geleceğini biliyoruz. Festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlara ve Kuşadası Belediyesi’ndeki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.



Ayhan Sicimoğlu ise, “Kuşadalılar Ömer Günel gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Festivalimiz Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştiriyor. Festivalimizi ilerleyen yıllarda daha da geliştireceğiz” diye konuştu.



KUSAV Başkanı Levent Köylü de, “Kuşadası Sokak Festivali’ni değerli Başkanımız Ömer Günel ve Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla bugün başlattık. Tüm Kuşadalılar üç gün boyunca bol lezzetli ve eğlenceli günler geçirecek” dedi.



Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Light in Babylon ise festivalin açılış coşkusunu zirveye taşıdı. Farklı etnik köken ve kültürden sokak müzisyenlerinin yollarının 2010 yılında İstanbul’da kesişmesinin ardından kurulan Light in Babylon grubu Arap, İran, Türk ve İspanyol ezgileri ile yoğrulmuş birbirinden güzel şarkıları ile festival katılımcılarına müzik ziyafeti yaşattı.



Türkiye’de ilk kez Kuşadası’nda gerçekleşen sokak festivali 12 Haziran gecesi sona erecek. Kuşadası Sokak Festivali “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak. Festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da konserler, sokak gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve tadım etkinlikleri ile renklenecek.



Kuşadası Sokak Festival de kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tadabilecek. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası’nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.



Lezzet turları ile Kervansaray’da incir banma, Kale Kapısı’nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı’nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak’ta iç bakla, ArkeoPark’ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak’ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı’nda incir uyutması, Güvercinada’da ise kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.



Öte yandan festival boyunca Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Ayhan Sicimoğlu&LatinAll Stars konserinin gerçekleşeceği festival de BateBumbo, Samos Müzik Grubu ve Ritmorkestra Grubu gibi sokak müziği yapan gruplar kurulacak sahnelerde verecekleri konserlerle katılımcılarla buluşacak. Festivalde ayrıca söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Kuşadası Sokak Festivalinin son günü olan 12 Haziran Pazar günü ise Aşçılar Federasyonu’na bağlı profesyonel şefler tarafından saat 14.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 4 tonluk dev kazanda etli nohutlu bulgur pilavı pişirilmeye başlanacak. Saat 18.30’da ise hazırlanan pilav katılımcılara ikram edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.