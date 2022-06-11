Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı'da Jandarmanın dur ihtarına uymayan ve 6 kilometre kaçabilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.



Olay, Davutlar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat A., idaresindeki 09 ABB 318 plakalı otomobil, Güzelçamlı'da Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre kovalamaca sonucu Davutlar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Fuat A., ve yolcu konumunda ki Funda A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü. Otomobil çekici yardımı ile yediemin otoparkına çektirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.