Aydın’da hastaneler afete hazır

Aydın’da kamu ve özel hastanelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlıkları yapılırken, personellere HAP Uygulayıcı Eğitimi verildi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın’da faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerde görevli HAP hazırlama komisyonu üyelerine HAP Uygulayıcı eğitimi verildi. Eğitmenler Uzman Mehmet Yılmaz, Dr. Dalga Avşar, Prm. İbrahim Gökçe, ATT Münevver Gülkara ve ATT Selma Kaplan tarafından Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Olay Yönetim Sistemi, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları, Hastane Afet Triyaj Alanı, Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi gibi konularda bilgi verildi.



3 günlük pratik ve teorik eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş'ın katılımlarıyla verildi.

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