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Aydın'da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı

İHA

Aydın'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Aydınİzmir ve Denizli Karayolu yer yer trafiğe kapandı, ekipler su basan yerlerde biriken sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

Aydın'da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı

Aydın’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Aydınİzmir ve Denizli Karayolu yer yer trafiğe kapandı, ekipler su basan yerlerde biriken sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.
Dün meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış saat 14.00 sıralarında başladı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte Aydın Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere şehrin pek çok yerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bu arada İzmir Bulvarı Ziraatçılar Kavşağı, Aydınİzmir Karayolu İncirliova yakınlarında yol ulaşıma kapandı. Öte yandan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bazı bölümlerini de su bastı.
Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için adeta seferber oldu. Yağmur sonrası oluşan sel sularında mahsur kalan çocuk ve yaşlıları kurtarmak için polis ekipleri de yoğun çaba harcadı. Yağışların sakinleştiği Aydın'da ekiplerin tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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