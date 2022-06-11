Büyükşehir’den “Yağmur” açıklaması Aydın’a 1 saatte 70 kilo yağış düştü

Aydın’da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından 1 saatte metrekareye ortalama 70 kilogram yağış düşerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğleden sonra 15:00 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olumsuzlukların giderilmesi noktasında yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren yağışın ardından çalışmalar hakkında açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin zamanla yarışarak vatandaşların mağdur olmaması adına müdahalelerin yoğun çabayla devam ettiğini belirtti.

Büyükşehirden yapılan açıklamada “İlimiz merkezinde bugün saat 15.00’dan sonra bir saatten kısa süre içerisinde metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağış düşmüş, yağış anında, yağış öncesi hazır tutulan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal harekete geçmişlerdir. Bu çerçevede afetle mücadele çerçevesinde bin 560 personel 149 iş makinesi ve araçla müdahalede bulunulmuş, 67 noktada gelen lokal su baskını ihbarına da müdahale edilmiştir. Yağış sonrası gereken tüm çalışmalar yapılmaya halen devam edilmektedir. Yağışlar ilimizde etkisini kaybetmekle birlikte yer yer devam edeceğinden ekiplerimiz 24 saat esasına göre Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceklerdir” ifadelerine yer verildi.

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