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Nazilli Belediyesi sel felaketinin yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti Başkan Özcan, sel mağdurları için makam aracını tahsis etti

İHA

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve maddi hasara yol açan sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.

Nazilli Belediyesi sel felaketinin yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti Başkan Özcan, sel mağdurları için makam aracını tahsis etti

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve maddi hasara yol açan sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde şiddetli yağış nedeniyle kapanan yollar iş makinaları ile açan açılarak, maddi hasarın meydana geldiği ev ve iş yerleri saha ekipleri tarafından bir bir tespit edildi. Sel felaketinin yaşandığı bölgelere doğrudan müdahale eden ekipler; özellikle Ocaklı, Dereağzı, Bağcıllı, Haydarlı, Yıldıztepe, Pınarbaşı mahallelerinde yoğun mesai harcadı. Şiddetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda mahsur kalan vatandaşların olduğu haberini alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, bölgeye giderek sel mağduru vatandaşlara makam aracını tahsis etti. Muhtemel sel felaketine karşı çamur ve yağmur suyunun biriktiği konut, yol ve işletmelerin ani su baskınlarından etkilenmemesi için Eğriboyun Mezarlığı çevresinde inşa edilen çökeltme havuzlarında ise temizlik çalışması başlatıldı.
Tüm birimlerle birlikte sahada olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgemizde özellikle son haftalarda art arda şiddetli yağışlar meydana geldi. Bizler bu yağışlar öncesinde gerekli önlemlerimizi aldık. Komşu il ve ilçelerde olduğu gibi Nazillimizde de yağışlardan olumsuz etkilenen pek çok nokta oldu. Ekiplerimiz bu noktalarda gerekli çalışmaları ivedi bir şekilde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde de çalışmalarımız sürüyor. Yağmur çamur demeden Nazillimiz için çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

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