Kuşadası Sokak Festivali zeytinyağı tadımı ile başladı Sicimoğlu: “Ne şanslıyız ki Türk Mutfağı'nda ‘zeytinyağlılar’ var”

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Kuşadası Sokak Festivali'nde TV programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla ‘Uygulamalı Zeytinyağı Tadım Semineri ve Atölyesi’ düzenlendi.



Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde 'Hayat Sokakta' sloganıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’nin ikinci günü Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ‘Uygulamalı Zeytinyağı Tadım Semineri ve Atölyesi’ ile başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün katılımıyla Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen etkinlikte zeytinyağı ile ilgili ilginç bilgiler paylaşan Ayhan Sicimoğlu ve zeytinyağı tadım uzmanları Yusuf Küçük ile Oktay Ay eşliğinde yapılan zeytinyağı tadımı büyük ilgi gördü.



Seminerde konuşan Ayhan Sicimoğlu, zeytin ağaçlarının bilge ve kadim ağaçlar olduğuna dikkat çekerek zeytinyağı kullanımının sağlıklı yaşam açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Zeytinyağının içerdiği A, D, E ve K vitaminleri ile yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunduğunun altını çizen Ayhan Sicimoğlu, “Ülkemizin geneline baktığımızda Ege Bölgesi dışında zeytinyağı tüketiminin az olduğunu görüyoruz. Nüfusu 9 milyon olan Yunanistan yılda bizim 20 katımız kadar zeytinyağı tüketiyor” dedi.



Atölye katılımcılarına iyi ve sağlıklı zeytinyağı seçimi ile ilgili bilgi aktaran Ayhan Sicimoğlu, şöyle konuştu; “Zeytinyağının kalitesini belirleyen en önemli unsur elbette ki zeytinin kaliteli, yere düşmemiş ve çürümemiş olmasıdır. İyi zeytinlerden doğru yöntemlerle üretilen ve doğru biçimde muhafaza edilen zeytinyağlarını tercih etmeliyiz. Zeytinyağı ısı, ışık ve havayı sevmeyiz. Bu nedenle de zeytinyağını koyu renkli ve dar cam şişelerde muhafaza etmeli ve kapağını kapalı tutmalıyız” dedi.



“Zeytinyağının hastasıyım”

Zeytinyağının, katı ve sıvı yağlar arasında hazmı en kolay yağ olduğunu ifade eden Ayhan Sicimoğlu, “Ne şanslıyız ki Türk mutfağı, dünyada ‘zeytinyağılar’ olarak adlandırılan bir yemek kategorisine sahip tek mutfak. Tek kelimeyle hastasıyım. Lezzetli ve sağlıklı zeytinyağlı yemek yapmanın püf noktası, pişirme sürecinde zeytinyağını az kullanıp yemek piştikten sora zeytinyağını çiğ olarak eklemektir. Asıl lezzet o zaman ortaya çıkar” diye konuştu.



“Kızartmalarınızı zeytinyağı ile yapın”

Ayhan Sicimoğlu’nun ardından konuşan Zeytinyağı Tadım Uzmanı Yusuf Küçük ise kaliteli ve sağlıklı zeytinyağı üretiminin incelikleri ve zeytinyağı üretim teknikleri ile ilgili bilgi aktardı. En sağlıklı zeytinyağı türlerinden birisinin 27 derecenin altında işlem görmüş soğuk sıkım zeytinyağı olduğunu ifade eden Yusuf Küçük, “İçerisinde zeytin dışında başka bir madde bulunmayan zeytinyağına natürel, 0 ile 0,8 asit oranına sahip zeytinyağlarına ise natürel sızma zeytinyağı diyoruz. Zeytinyağı ile rahatlıkla kızartma yapabilirsiniz. Çünkü zeytinyağını yanmadan 210 dereceye kadar ısıtmak mümkün. Bu rakamın ayçiçeği yağında 170180 derece olduğu düşünüldüğünde zeytinyağının kızartma için ayçiçeği yağından daha uygun olduğu anlaşılacaktır” dedi.



Seminerin ardından katılımcılara farklı teknikler kullanılarak elde edilen birbirinden lezzetli zeytinyağlarının tadımı yaptırıldı. Atölyenin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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