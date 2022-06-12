Kuşadası Sokak Festivali yoğun ilgi görüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Kuşadası Sokak Festivali', ikinci gününde birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Sağanak yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleşen festival kentin turistik noktalarına kurulan lezzet durakları ve kent sahneleri ziyaretçi akınına uğradı.



Gastronomi, kültür, sanat ve eğlence, Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda 'sokak' konsepti ile birleşerek festivale dönüştü. 10 Haziran’da gerçekleşen coşkulu bir kortej yürüyüşü ile başlayan Kuşadası Sokak Festivali’nin ikinci gününde Tarihi Kervansaray’da Ayhan Sicimoğlu eşliğinde Zeytinyağı Tadım Atölyesi, ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şef Ozan Güngör’ün katılımıyla Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi geniş katılımla gerçekleşti. Dopdolu içeriğiyle ikinci gününde de katılımcılarına muhteşem anlar yaşatan Kuşadası Sokak Festivali İbramaki Sanat Galerisi’nde ‘Doğal Mantarlar’ başlıklı söyleşiyle Jilber Barutçiyan, ‘Aydın’ın İnciri: Sarı Lop’ başlıklı söyleşiyle Nuri Ağaçcı ve ‘Antik Dönemde Yemek Kültürü’ başlıklı söyleşiyle Müjde Tönbekici gastronomi tutkunları ile buluştu.



Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, ‘Hayat Sokakta’ sloganıyla 'Lezzet Sokakta', 'Eğlence Sokakta', 'Müzik Sokakta' ve 'Sanat Sokakta' başlıklarında düzenlenen festival kurulan lezzet durakları ve kent sahneleri büyük ilgi gördü.



Kuşadası Sokak Festivali kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kuruldu. Festival katılımcıları, aldıkları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemeklerin tadına baktı. Lezzet turları Kervansaray’da incir banma, Kale Kapısı’nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı’nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak’ta iç bakla, Arkeo Park’ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak’ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı’nda incir uyutması, Güvercinada’da ise kalburabastı servis edildi.



Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Rembetiko Müzik, Kerimcan Temel, Yusuf Gülerhepşen, Emre Dinler, Sercan Özkaratufan, Ege Kabalak, Melih Gezmen, Rumeli Bandosu, Lefkoşa Ritmorkestra Grubu, BateBumbo, Violinist Kate dönüşümlü olarak performans sergiledi. Samos Dans Grubu, Latin Dans, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Zeybek Ekibi, City Circus, TeaParty, Pinions, MirrorFamily, Samba Steps, Pandomim, Uçan Canlı Heykel, Hip Hop, Roman Havası, Çınarköy Zeybek Ekibi, Lefkoşa Engelsiz Modern Dans Ekibi, Lefkoşa Studio 21 tarafından sergilenen gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.



Kuşadası Sokak Festivali’nin ikinci günü Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konseri ile devam etti. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nı dolduran dinleyiciler Latin All Stars tarafından seslendirilen birbirinden güzel şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

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