Ünlü Mikolog Jilber Barutçiyan Kuşadası Sokak Festivali’ne konuk oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, ‘Türkiye’nin Mantarları’ ve ‘Makro Mantarlar’ kitaplarıyla tanınan ünlü mantar bilimci (mikolog) Jilber Barutçiyan’ı ağırladı. İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen 'Doğal Mantarlar' başlıklı bir söyleşiyle gastronomi tutkunları ile buluşan Jilber Barutçiyan, katılımcılara mantarlarla ilgili detaylı bilgi aktardı.



Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’ne, İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu tarafından verilen uzmanlık diplomasını almaya hak kazanan ve bu diplomanın İsviçre dışındaki tek sahibi olan mikolog Jilber Barutçiyan konuk oldu. Barutçiyan, festival de düzenlenen 'Doğal Mantarlar' başlıklı söyleşi ile katılımcılarla bir araya geldi. Mantar türleri, mantarların yetişme ve yaşam koşulları ile mantarlar hakkında yapılan araştırmalar konusunda bilgi veren Barutçiyan, mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Söyleşiye KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ve Ayhan Sicimoğlu da katıldı.



Mikolog Jilber Barutçiyan’ın ardından konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde, Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’ne katılan Jilber Barutçiyan ile festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. Mikolog Jilber Barutçiyan ise Kuşadası’nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek Kuşadası Sokak Festivali’nin devam etmesi gereken çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.