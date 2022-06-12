Fuyapı’dan 'yaza merhaba' konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuyapı’dan 'yaza merhaba' konseri

İHA

Gayrimenkul sektörünün önde gelen Aydınlı Firması Fuyapı İnşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve proje genel koordinatörü Funda Ünsal'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Yaza merhaba partisi" davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Fuyapı’dan 'yaza merhaba' konseri

Gayrimenkul sektörünün önde gelen Aydınlı Firması Fuyapı İnşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve proje genel koordinatörü Funda Ünsal’ın ev sahipliğinde düzenlenen "Yaza merhaba partisi" davetlilere keyifli anlar yaşattı.
90’lar konsepti ile düzenlenen partiye 90’lı yıllara damgasını vurmuş şarkıları dillere plansak olmuş Yonca Evcimik sahne aldı, dans Showları ile misafirleri mest eden Evcimik unutulmaz şarkıları Aboneyim, Kendine gel, Bandıra bandıra ye beni şarkılarını seslendirdi. Davete katılanlar, gece boyunca eğlencenin keyfini doyasıya çıkarttı.
İlkim İnvest Pazarlama Satış Müdürü Nesrin Öncel yaptığı açıklama da, "Bu akşam ki organizasyonumuz Fuyapı A.Ş’nin düzenlediği geleneksel yaza merhaba partisi. Bu akşam 90'lar konseptinde hazırladık partimizi ve 90'ların pop kraliçesi Yonca Evcimik de bize eşlik edeceği bir organizasyon olacak. Tüm yaz devam edecek olan partilerimiz yaza merhaba ile başlayıp yaza veda ile bitecek. Bu sene 2 organizasyonumuz daha olacak ve bunun dışında da gelecek yıl organizasyonlarımız devam edecek. Fuyapı A.Ş 4 yıldır inşaat sektöründe projeler inşa etmekte, bugüne kadar yaklaşık 50 bin metre karelik alanda inşaat projelerimizi bitirdik, teslim ettik. Bugünden sonra da farklı projelerle, inşaat sektöründe var olmaya devam edecek. Projelerimiz Kuşadası’nın Davutlar mahallesinde, hem villa, hem daire konseptinde inşa ediyoruz. Şuan da bulunduğumuz alan ilkim İnvest 1. Etap villa projelerinin bulunduğu sosyal tesis alanı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer verdi
YEREL HABERLER Söke İlçe Müftülüğü 2022 hacı adaylarına seminer ...
Ünlü Mikolog Jilber Barutçiyan Kuşadası Sokak Festivali’ne konuk oldu
YEREL HABERLER Ünlü Mikolog Jilber Barutçiyan Kuşadası Sokak ...
Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da gündem Fatih
Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı
YEREL HABERLER Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı
Tuğçe Kandemir Koçarlı’da unutulmaz bir festival yaşattı Kandemir hem coştu, hem de coşturdu
YEREL HABERLER Tuğçe Kandemir Koçarlı’da unutulmaz bir festival ...
Kuşadası Sokak Festivali yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Sokak Festivali yoğun ilgi görüyor
Kuşadası’nda ’Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi’ düzenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda ’Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi’ ...
Kuşadası Sokak Festivali zeytinyağı tadımı ile başladı Sicimoğlu: “Ne şanslıyız ki Türk Mutfağı'nda ‘zeytinyağlılar’ var”
YEREL HABERLER Kuşadası Sokak Festivali zeytinyağı tadımı ile ...
Aydın’da hastalar, başka hastanelere sevk edildi
YEREL HABERLER Aydın’da hastalar, başka hastanelere sevk edildi
Nazilli Belediyesi sel felaketinin yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti Başkan Özcan, sel mağdurları için makam aracını tahsis etti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi sel felaketinin yaşandığı ...
Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri ...
Aydın Valiliği, yağışların bilançosunu açıkladı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği, yağışların bilançosunu açıkladı
Didim’de kadına bıçaklı saldırı anı kamerada Eski eşi tarafından bıçaklanan Meryem Çelik: “Şans eseri kurtuldum” Eski eş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de kadına bıçaklı saldırı anı kamerada Eski eşi ...
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
Vali Aksoy: "Kızılay, mazlumların gönlünde taht kurmuştur"
YEREL HABERLER Vali Aksoy: "Kızılay, mazlumların gönlünde taht ...
Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın’da yağmur sonrası manzaralar
YEREL HABERLER Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın’da ...
Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri ...
Büyükşehir’den “Yağmur” açıklaması Aydın’a 1 saatte 70 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Yağmur” açıklaması Aydın’a 1 saatte ...
Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da ...
Aydın’da 3 saat süren yağış hayatı felç etti Aydın yağmura teslim oldu, hastaneyi su bastı
YEREL HABERLER Aydın’da 3 saat süren yağış hayatı felç etti Aydın ...
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i ...
Nazilli de sele teslim oldu
YEREL HABERLER Nazilli de sele teslim oldu
Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
YEREL HABERLER Esi eşinin bıçakladığı Meryem: Şans eseri kurtuldum
Aydın'da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.