Boğalar SMA'lı çocuklar yararına güreştirildi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ /(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 2'nci Boğa Güreşi Festivali'nde, 150 boğa SMA'lı (Spinal Musküler Atrofi) çocuklar yararına güreştirildi.

Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Boğa Güreşi Komitesi tarafından, Sümer Güreş Arenası'nda düzenlenen 2'nci Boğa Güreşi Festivali renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Boğa güreşinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 150 boğa mücadele etti. Festivale Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, besiciler ve çok sayıda izleyici katıldı. Boğa güreşlerinden elde edilecek gelirin SMA'lı çocuklar yararına kullanılacağını dile getiren Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldırım, "Bugün sevinçli bir gün yaşıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz 2'nci Boğa Güreşi Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bizler Türk Yörük kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu geleneksel hale getirdiğimiz için güreşlerimizi her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 seçkin boğamız güreş tutuyor. Güreşlerimizden elde edilen gelir SMA'lı çocuklarımız yararına kullanılacak. Havanın da çok güzel olması bizleri de oldukça sevindirdi" dedi. Öte yandan, boğa güreşlerini izlemek isteyenler 50 TL giriş ücretiyle alanda yerini aldı. Güreşleri çok sayıda kişi izlerken, festivalde dereceye giren boğaların sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-06-12 17:52:11



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