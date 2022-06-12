Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri Aydınfest'te buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri birbirinden farklı etkinliklerin ve konserlerin yer aldığı Aydınfest'te buluştururken, gece boyu sürecek olan festival düzenlenen çeşitli etkinlik ve konserler ile başladı.



Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tekstil Park'ta düzenlenen Aydınfest'in açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Feta ve Uyanışband konserleri ile başlayan festivale Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen ile birlikte katılırken, ikili festival alanındaki gençleri selamladı. Çerçioğlu ve Bayülgen'in geri sayımı ile festivale katılan gençler kendilerine dağıtılan toz boya paketlerini fırlatarak birbirlerini boyadı. Bir anda rengarenk görüntülere sahne olan festival alanında renk cümbüşü oluştu. Gençler DJ performansı eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Çeşitli etkinlikler ile devam edecek olan festival, gecenin sonunda Necati ve Saykolar'ın sahne alması ile son bulacak.

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