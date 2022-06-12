Aydın'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında NazilliBozdoğan karayolu yolu üzerinde meydana geldi. Davut Baştekin (32) yönetimindeki 09 ADB 911 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan şoför Davut Baştekin ise yapılan müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-06-12 22:40:04



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