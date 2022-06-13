Türkiye'nin ilk "Tematik Sokak Festivali" 7’den 70’e ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk "Tematik Sokak Festivali" 7’den 70’e ilgi odağı oldu

İHA

Kuşadası Sokak Festivali, profesyonel aşçılar tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilen etli, nohutlu bulgur pilavının 5 bin kişiye ikram edilmesiyle sona erdi. Üç gün boyunca katılımcılarına karnaval coşkusu yaşatan Türkiye'nin ilk tematik sokak festivalinin son gününde gerçekleşen yöresel yemek atölyeleri, söyleşiler, kent konserleri ve gösteriler binlerce kişi tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi.

Türkiye'nin ilk "Tematik Sokak Festivali" 7’den 70’e ilgi odağı oldu

Kuşadası Sokak Festivali, profesyonel aşçılar tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilen etli, nohutlu bulgur pilavının 5 bin kişiye ikram edilmesiyle sona erdi. Üç gün boyunca katılımcılarına karnaval coşkusu yaşatan Türkiye’nin ilk tematik sokak festivalinin son gününde gerçekleşen yöresel yemek atölyeleri, söyleşiler, kent konserleri ve gösteriler binlerce kişi tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi.

1012 Haziran tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, bölgeye has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle “Hayat Sokakta” sloganıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile 3 gün boyunca kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırladı.

Festivalin üçüncü gününde Kervansaray’da düzenlenen salyangoz yemeği ile kapari ve sardalya turşusu atölyeleri gastronomi tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı. İbramaki Sanat Galerisi’nde Mehtap Yücel Güngör’ün konuşmacı olduğu “Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaretler” ile TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve KUPAD Başkanı Aydın Sürer’in konuşmacı olduğu “Mars’a Gidersek Ne Yiyeceğiz” başlıklı söyleşiler ise geniş katılımla gerçekleşti.

Kuşadası Sokak Festivali’nin son gününe Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) üyesi aşçılar tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 4 tonluk dev kazanda 1 ton bulgur, 150 litre zeytinyağı, 150 kilogram dana eti ve 100 kilogram nohut kullanılarak 4 saatte hazırlanan pilav damgasını vurdu. Dev kazanda pişirilen bulgur pilavı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, televizyoncu ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer ve KUPAD üyesi aşçılar tarafından 5 bin kişiye ikram edildi.

Pilav ikramı etkinliğinde konuşan Başkan Ömer Günel, Ayhan Sicimoğlu’nun önderliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’nin kente büyük bir enerji ve coşku kattığını belirterek organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Festivalin ikinci gününde olduğu gibi üçüncü gününde de Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Rembetiko Müzik, Kerimcan Temel, Yusuf Gülerhepşen, Emre Dinler, Sercan Özkaratufan, Ege Kabalak, Melih Gezmen, Rumeli Bandosu, Lefkoşa Ritmorkestra Grubu, BateBumbo, Violinist Kate dönüşümlü olarak performans sergiledi. Samos Dans Grubu, Latin Dans, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Zeybek Ekibi, City Circus, TeaParty, Pinions, MirrorFamily, Samba Steps, Pandomim, Uçan Canlı Heykel, Hip Hop, Roman Havası, Çınarköy Zeybek Ekibi, Lefkoşa Engelsiz Modern Dans Ekibi, Lefkoşa Studio 21 tarafından kentin merkezi noktalarında sergilenen gösteriler ise festival coşkusunu doruğa çıkardı.

Kuşadası Sokak Festivali’nin en ilgi çeken etkinliklerinden birisi de Atatürk Meydanı’nda İstanbul ve Ankara’dan kaykay kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen gösteri oldu. Yaptıkları şovlarla nefes kesen kaykaycı gençler katılımcılar tarafından büyük bir zevkle izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özer; "Ortaklarımız sonuna kadar Söke TARİŞ'ten yanadır"
YEREL HABERLER Başkan Özer; "Ortaklarımız sonuna kadar Söke ...
Başkan Özcan’dan DSİ’ye sitem "Vatandaşlarımız tepkilerinde haklı ama bu tepkinin adresi Devlet Su İşleri’dir"
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan DSİ’ye sitem "Vatandaşlarımız ...
Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar 15 şüpheliden 12’si tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile ...
Üniversitelilerden kardeşlerine anlamlı hediye
YEREL HABERLER Üniversitelilerden kardeşlerine anlamlı hediye
Köşk’te ekipler teyakkuza geçti Başkan Güler: "Ekiplerimiz teyakkuzda"
YEREL HABERLER Köşk’te ekipler teyakkuza geçti Başkan Güler: ...
ADÜ Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
Kapari ve Sardalya turşusu beğenildi
YEREL HABERLER Kapari ve Sardalya turşusu beğenildi
Kuşadası'nda, "Mars'a gidersek ne yiyeceğiz" konuşuldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda, "Mars'a gidersek ne yiyeceğiz" ...
Koçarlı’da Aleyna Tilki fırtınası esti
YEREL HABERLER Koçarlı’da Aleyna Tilki fırtınası esti
4 ilde `sanal eskort´ dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ilde `sanal eskort´ dolandırıcılığı operasyonu: 12 ...
Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli ...
Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır ...
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tekrar hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ...
Aydın'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
Selde mahsur kalan araçları Aydın Büyükşehir ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan araçları Aydın Büyükşehir ekipleri ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri Aydınfest'te buluşturdu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri Aydınfest'te ...
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı
Aydın merkezli 4 ilde `sanal eskort´ operasyonunda 7´si kadın 15 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 4 ilde `sanal eskort´ operasyonunda ...
Başkan Atay yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Atay yağıştan etkilenen mahallelerde ...
Selden sonra Aydın’da akarsuların rengi değişti
YEREL HABERLER Selden sonra Aydın’da akarsuların rengi değişti
Boğalar SMA'lı çocuklar yararına güreştirildi
YEREL HABERLER Boğalar SMA'lı çocuklar yararına güreştirildi
Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.