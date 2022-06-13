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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

ADÜ Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

Mezuniyet törenine; Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, fakülte dekanları, oda başkanları kurum, kurum temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 20212022 Akademik Yılı Fakülte birincisi Rümeysa Aktaş konuşmasında, “Üniversite hayatımız boyunca hem mesleki hem kişisel anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen, bizlere yol gösteren Fakültemizin birbirinden değerli hocalarına ve maddi manevi bizlere destek olan ailelerimize şahsım ve mezun arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziraat Fakültesi’nin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerin daha iyi yetişebilmesi amacıyla 2 bin 400 dekar olan bir uygulama alanına sahip olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Üretirken bir taraftan da sahip olduğumuz çiftlik içerisinde öğrencilerimizin eğitimini gerçekleştiriyoruz. Eğitirken üreten, üretirken de eğiten bir model uyguluyoruz. Ürettiğimiz ürünleri kendi markamız olan ‘Ziraat Çiftliği’ markası ile hem Aydın’da satışa sunuyoruz böylece ülke ekonomisine de önemli katkılar sunuyoruz" diye konuştu.

Genç mezunların ülke tarımına önemli katkılar sunacak, bilgili ve donanımlı gençler olduğunu vurgulayan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Genç Ziraat Mühendisleri olarak ülke tarımına önemli katkılar sunacağınıza inanıyorum. ADÜ Ziraat Fakültesini asla unutmamanızı ve her zaman ADÜ’nün farkını hissettirmenizi dileyerek mezuniyetinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Sevgili öğrencilerim, genç meslektaşlarım mezuniyetinizden dolayı öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Bundan böyle kutsal bir mesleğiniz ve önünüzde uzun bir yaşam var. Ülke olarak tarımın önemini yeniden kavradığımız bir dönemde mezun oluyorsunuz. Tarım sektörünün genç dinamik, insan ilişkileri iyi, güvenilir teknolojiyi iyi kullanan ziraat mühendislerine her zaman ihtiyacı var. Ancak unutulmaması gereken bir husus var ki ziraat mühendisliği hayat boyu öğrenme şiarının en fazla uygulandığı mesleklerden biridir. Bu anlamda kendinize güveniniz ancak her zaman yeni bir şeyler öğrenebileceğinizi aklınızda tutunuz ve kibirli olmayınız" dedi.

Folklor gösterisi ve mezunların mesajlarının yer aldığı video gösteriminin ardından 202120222 Akademik Yılı Fakülte birincisi Rümeysa Aktaş yaş kütüğüne plaketini çaktı ve ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın kendisine başarı plaketini verdi.

20212022 Akademik Yılı Fakülte ikincileri ve üçüncüsüne plaketlerinin verilmesinin ardından bölümde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Tören, meslek yemini ve öğrencilerin keplerini atmasıyla son buldu.

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