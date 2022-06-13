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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitelilerden kardeşlerine anlamlı hediye

İHA

Üniversitelilerden kardeşlerine anlamlı hediye

Aydın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen “Sıradaki Kitap Senden” projesi çerçevesinde ilçede kalan üniversite öğrencileri, Köşk Başçayır Ortaokulu’nun “Senin de Bir Kitabın Olsun” kampanyasına destek vererek okulun kütüphanesine bin adet kitap bağışı yaptı.

Köşk ilçesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri yürüttükleri “Sıradaki Kitap Senden” projesi çerçevesinde bin adet kitap topladı. Üniversiteli gençler, örnek bir davranış sergileyerek topladıkları kitapları ortaokul öğrencilerine bağışladı. Köşk Başçayır Ortaokulu tarafından yürütülen “Senin de Bir Kitabın Olsun” projesine destek veren üniversiteli öğrencilerin örnek davranışı takdir topladı. Okula getirilen kitapları teslim alan Başçayır Ortaokulu öğrencileri, üniversiteleri gençler ile birlikte kitapları kütüphane raflarına yerleştirdi.

Kampanyalarına destek verdikleri için üniversite öğrencilerine teşekkür eden Başçayır Ortaokulu Müdürü Fatih Er; “Sıradaki Kitap Senden ve Senin de Bir Kitabın Olsun projeleri bir araya geldi. Köşk’te öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerimizin yürüttüğü Sıradaki Kitap Senden projesi çerçevesinde üniversite öğrencilerimiz tarafından toplanan bin adet kitap okulumuz tarafından yürütülen Senin de Bir Kitabın Olsun projesi çerçevesinde okulumuz kütüphanesine hediye edildi. Öğrenci kardeşlerimize ve yurt yetkililerine bu duyarlı etkinlikleri için teşekkür ederim” dedi.

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