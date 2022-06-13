Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar 15 şüpheliden 12’si tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar 15 şüpheliden 12’si tutuklandı

İHA

Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar 15 şüpheliden 12’si tutuklandı

Aydın merkezli dört ilde gerçekleştirilen, sosyal medya üzerinden eskort ilanı verip, kendi hesaplarına para gönderterek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

“Teknik ve fiziki takip üç ay sürdü”
Edinilen bilgiye göre, 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan Aydın emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

“Sosyal medyadan tuzağa düşürmüşler”
İddiaya göre internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden eskort ilanları veren şahısların, kendilerini arayan kişileri, kendi banka hesaplarına para göndermeye ikna ettikleri vatandaşları bu yolla dolandırdıkları öğrenildi.

“15 şüpheliden 12’si tutuklandı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., K.Ç. ve A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.K., B.S., M.P., Ç.I., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B. ve E.B. olmak üzere 12 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilerden kardeşlerine anlamlı hediye
YEREL HABERLER Üniversitelilerden kardeşlerine anlamlı hediye
Köşk’te ekipler teyakkuza geçti Başkan Güler: "Ekiplerimiz teyakkuzda"
YEREL HABERLER Köşk’te ekipler teyakkuza geçti Başkan Güler: ...
ADÜ Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
Kapari ve Sardalya turşusu beğenildi
YEREL HABERLER Kapari ve Sardalya turşusu beğenildi
Kuşadası'nda, "Mars'a gidersek ne yiyeceğiz" konuşuldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda, "Mars'a gidersek ne yiyeceğiz" ...
Türkiye'nin ilk "Tematik Sokak Festivali" 7’den 70’e ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk "Tematik Sokak Festivali" 7’den 70’e ...
Koçarlı’da Aleyna Tilki fırtınası esti
YEREL HABERLER Koçarlı’da Aleyna Tilki fırtınası esti
4 ilde `sanal eskort´ dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ilde `sanal eskort´ dolandırıcılığı operasyonu: 12 ...
Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli ...
Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır ...
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tekrar hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ...
Aydın'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
Selde mahsur kalan araçları Aydın Büyükşehir ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan araçları Aydın Büyükşehir ekipleri ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri Aydınfest'te buluşturdu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri Aydınfest'te ...
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı
Aydın merkezli 4 ilde `sanal eskort´ operasyonunda 7´si kadın 15 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 4 ilde `sanal eskort´ operasyonunda ...
Başkan Atay yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Atay yağıştan etkilenen mahallelerde ...
Selden sonra Aydın’da akarsuların rengi değişti
YEREL HABERLER Selden sonra Aydın’da akarsuların rengi değişti
Boğalar SMA'lı çocuklar yararına güreştirildi
YEREL HABERLER Boğalar SMA'lı çocuklar yararına güreştirildi
Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı
Germencik'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Germencik'te trafik kazası: 1 yaralı
Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz: "En kısa sürede hastanemizde hayat normale dönecek"
YEREL HABERLER Yağıştan etkilenen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.