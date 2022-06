Başkan Özcan’dan DSİ’ye sitem "Vatandaşlarımız tepkilerinde haklı ama bu tepkinin adresi Devlet Su İşleri’dir"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, art arda yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşanan sel felaketlerinin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Başkan Özcan, "Vatandaşlarımız tepkilerinde haklı ama bu tepkinin adresi Devlet Su İşleri’dir" dedi.

Yaklaşık 10 gündür belli aralıkla devam eden ve ilçenin pek çok noktasında yolların kapanmasına, ev ve iş yerlerinde ise hasara yol açan selin yaralarının sarılması için tüm birimlerle sahada olduklarını kaydeden Başkan Özcan, “Öncelikle Nazilli hemşehrilerimize geçmiş olsun. Dün Hasköy, Kurudere, Çakıcı Sokak ve Pınarbaşı’nda meydana gelen sel felaketinin bir diğerini bugün Yeşil Mahallemizde yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz seneden beri her yıl bu nokta dolup taşıyordu. Yukarıdan gelen derenin şehre bağlanması, herhangi bir imar düzenlenmesinin yapılmaması ve teknik tedbirlerin alınmamasından dolayı her sene gelen bu malzeme şehir merkezine akıyordu. Bu sene Aydın Büyükşehir Belediyemiz 809 Sokak’ın bulunduğu yerde büyük bir çalışma yaptı” ifadelerine yer verdi.

Nazilli’de bulunan dere yataklarında sel felaketlerine karşın önlemler alınması hususunda çağrıda bulunan Başkan Özcan, “Biz de burada Devlet Su İşleri’ne izah ediyoruz; devlet yetkililerine, milletvekillerine söylüyoruz. Diğer ilçeleri görüyoruz, kuru dere yataklarına metrelerce yükseklikte ıslah ve istinat duvarları çekiliyor. Dereler duvar içerisine alınıyor. Hatta ve hatta teşrif ediliyor ve mermer duvarlar çekiliyor. Nazilli halkı bunun kat kat daha fazlasını hak ediyor. Dün meydana gelen bütün su baskınlarının nedeni dere yataklarından kaynaklanıyor. Burası da dere yatağı ve şehrin içerisine kadar akıyor” dedi.



"Her sene bu basit hatanın esiri oluyoruz"

Yaşanan felaketlerin önüne geçmek için Nazilli Belediyesi olarak 4 ay süren bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Özcan, “Soğukta, karda kışta, herkesin 5 derecede evinde oturduğu dönemde biz burada duvar ördük. Yaklaşık 3 metre derinliğinde 5 tane havuz oluşturduk. 50 kamyon malzemeyi burada tutuyoruz. Dün yaşanan yağmurda bu dereden yine çamur geldi. 19 kamyon rüsubat çektik. Vatandaşlarımız tepkilerinde haklı ama bu tepkinin adresi Devlet Su İşleri’dir. Çünkü burası bir dere yatağı ve özellikle şehrin içerisine akıyor. Devlet Hastanesi’ne kadar olan alanın tamamını millemişler. Ana caddeler, vatandaşların evleri taşkından dolayı çamur dolmuş. Daha önce ki sene de söyledik, şimdi de söylüyoruz İnşallah bir daha toplantı yaparlar o zaman da söyleriz. Burası Devlet Su İşleri’nin yetkisinde olan bir alan. Özellikle vatandaşımızın artık bundan dolayı zarar görmemesi lazım. Nazilli Belediyesi elbette vatandaşının yanında. Şehrin başka bir yerinde hizmet vermek mümkün iken her sene göz göre göre gelen bu felaketin ve basit hatanın esiri oluyoruz. Vatandaşlarımızın mal varlıkları zarar görüyor. Nazilli Belediye Başkanı olarak, Nazilli halkı olarak söylüyorum; bu olay her sene çekilen bir çile yazıktır günahtır. Bazı yerlerde lüks iş yapacaklarına, gelsinler Nazilli’de zaruri iş yapsınlar. Bunu açık açık söylüyorum” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

