Söke Belediyesi İzmir Kültür Park’ta düzenlenen tanıtım günlerinde açtığı stantta Söke’nin yöresel ürünlerini tanıttı. Ege Bölgesi Sivaslılar Federasyonu tarafından düzenlenen kültür, sanat festivalinde yer alan Söke Belediyesi standı en dikkat çeken noktalardan biri olmayı başardı.



Dört gün süren etkinlikte ilçenin coğrafi işaretli ürünleri Tatlımaya Ekmeği ve Körüklü Söke Çizmesi başta olmak üzere; zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, kapari turşusu, körüklü çizme, Söke Kurabiyesi ile Sökeli Kadın Kooperatifi tarafından üretilen tarhana, erişte gibi çeşitli ürünler de tanıtıldı. Söke Belediyesi açtığı Söke Yöresel Ürün Standı ile fuarın gözdesi oldu.



“Söke Belediyesi’ne teşekkür plaketi”

İzmir’de düzenlenen etkinliğin son gününe Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Belediye Meclis Üyesi ve Kültür Komisyonu Başkanı Yasemin Gürsoy, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Batir de katıldı. Bazı bölge milletvekilleri, yerel yöneticiler ve belediye başkanları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticilerin yanı sıra Ankara, İstanbul, Hollanda ve Belçika Sivaslılar Federasyon başkan ve yöneticileri, Ege Bölgesi Dernek yöneticileri de yer aldı.



Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, “Etkinlikte yer alarak Sökemizin marka olan ürünlerini burada sizlere tanıtmak, sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz” dedi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli’ye, Federasyon Başkanı Tolga Eleman tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.