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Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL Kuşadası’nın sembolü tülüşahlar açtı

İHA

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL Kuşadası’nın sembolü tülüşahlar açtı

Aydın Kuşadası ilçesinde bulunan ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. Tülüşahı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezası ise 109 bin 593 TL olarak belirlendi.

Kuşadası’nın sembol bitkilerinden olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan endemik tülüşahlar açtı. Doğal popülasyonlarının en yoğun olduğu Yaylaköy ve Soğucak sırtlarında yaklaşık 23 metreye kadar uzayan Tülüşahlar, Haziran ayının sıcağında sarı çiçekleriyle, vatandaşlara görsel bir şölen sunmaya başladı. Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi ise dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da önemli bir yer tutmaya başladı. Koruma altında olan tülüşahları koparılması da yasaklanırken, koparanlara da 109 bin 593 TL para cezası verilecek.

Tülüşahların son yaşam alanı olan Soğucak bölgesinin de yok edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tür Koruma ve Eylem Planı’nda olan endemik bitki için, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü, muhtarlıklar ve STK’lar işbirliğiyle geleceğe taşınması için çalışmalar yapılıyor. Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi, dünyada yaygın bir şekilde gelişmeye başlayan botanik turizmi açısından da çok önemlidir. Kuşadası’nın sembol bitkisi haline gelen Tülüşahlar için en büyük tehdit yaşam alanlarının yok olmasıdır. Tülüşahların en yoğun bulunduğu yer, Soğucak sırtlarında hala ekin ekilen bir tarlanın kıyısında ve tam orta yerinde taşlık bir alandadır. Bulunmuş olduğu alan Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kuşadası Körfezi, Samos Adası’na hakim manzara bütünlüğü olan bir tepededir. Soğucak ve çevresinde pıtrak gibi çoğalan yapılaşmalar bir gün bu alana da gelebilir. Tülüşahların son yaşam alanı olan bu bölgeye dikkat, diyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tür Koruma Eylem Planı çerçevesinde Kuşadası Belediyesi’ne ait parselde tohumdan üretme deneme çalışmaları devam eden Tülüşahların gelecek yıl açması bekleniyor. Güvercinada, Doğal Botanik Park ve İkiçeşmelik’te de açan Tülüşahlar için, Park Bahçe Müdürlüğü tarafından koruma çitleri ve tanıtım tabelaları hazırlanıyor. Fotoğraf tutkunları için de harika pozlar veren Tülüşahları gezin, görün, fotoğraflarını çekin. IUCN’ in Tehlike Kategorisinde “CR” (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşahları koparmanın cezası 109 bin 593 TL’dir” dedi.

Aydın'da doğa ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile ön plana çıkan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, dernek bahçesindeki tülüşahın da çiçek açtığını ifade ederek “EKODOSD derneği bahçesinde de açan Tülüşahlar, tüm cazibesiyle kenti gezen yerliyabancı ziyaretçiler tarafından hayranlıkla izlenip, fotoğrafları çekiliyor. Kadın kooperatifleri ve dernekleri tarafından Tülüşah temalı değişik hediyelik eşyalar üretilerek, endemik bitkinin hem tanıtımı hem de Kuşadası’na özgün hediyelik eşyaların yapılması sağlanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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