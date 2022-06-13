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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi sanatı açık havaya taşıyor

İHA

Efeler Belediyesi sanatı açık havaya taşıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını kültürsanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. 'Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri' çerçevesinde sanat ve eğlence dolu etkinlikler Pınarbaşı’nın muhteşem doğasında Efeler halkını bekliyor.

Etkinlikler çerçevesinde Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 15 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerini Nedim Tarımcıoğlu şefliğinde seslendirecek. 16 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de ise Dario Fo’nun yazdığı, İtalyanca’dan Füsun Demirel’in çevirdiği, Ali Yaylı’nın yönettiği, 'Hırsız' adlı tiyatro oyunu Efelerli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Usta oyuncular Tuna Arman, Somer Karvan, Umut Oğuz, Suat İnal, Ceren Bayır ve Ebru Karanfilci sergileyecekleri tek perdelik komedi performansıyla izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir Efeler kenti için çalıştıklarına dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Çevre çalışmaları ve düzenlemelerimizle yeniden bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı’mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu yaz akşamları sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

"Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri’ ne katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

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