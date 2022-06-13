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Tarihçi Ortaylı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır “Türkçeyi düzgün kullanın ve yaşınız 20’yi geçmeden yabancı dil öğrenin" "Nesiller arasındaki bağ yok olursa gençler boşluğa düşer, yaşlılar yalnızlık çeker"

İHA

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Gelenekten Geleceğe Türkiye' konferansı Nazilli'de gerçekleştirildi.

Tarihçi Ortaylı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır “Türkçeyi düzgün kullanın ve yaşınız 20’yi geçmeden yabancı dil öğrenin" "Nesiller arasındaki bağ yok olursa gençler boşluğa düşer, yaşlılar yalnızlık çeker"

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı ’Gelenekten Geleceğe Türkiye’ konferansı Nazilli’de gerçekleştirildi.
Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa; Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erdem, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Ali Gökbaraz, CHP İlçe Başkanı Serdar Alptekin, BBP İlçe Başkanı Emin Eser, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, meclis üyeleri, STK ve derneklerin temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.
Konferans salonunda yer bulamayan vatandaşlar için kültür merkezi içerisine ve belediye meydanına dev ekran kuruldu.
Nazilli’nin verimli topraklarının taş ocakları ve termal kaynaklar için feda edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ortaylı; “Savaş dönemlerinde bile bu bölgede açlık sorunu yaşanmadı. Çok verimli topraklara sahipsiniz ama bunu korumanız gerek. Bu solculuk değil, sadece toprak kavgası. Tabiatın dengesiyle oynamanın telafisi olmaz. Bu bölgede yetişen incir ve tütün gibi ürünler ticaret için deve kervanlarıyla taşınıyordu. Sonra 19. yüzyılda bu bölgedeki ürünleri limana taşımak için demiryolu yapıldı ve İzmir ön plana çıktı. Sanayileşme ise Cumhuriyet’le birlikte başladı. Rusya’nın yardımlarıyla çok güzel bir fabrika inşa edildi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır. Biz kültürel açıdan benziyoruz. Dinlerimiz farklı olabilir ama birbirimizin diniyle derdimiz yok” sözlerini kaydetti.
Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden mülteci sorununa ilişkin konuşan Ortaylı, “Nüfus üstünlüğüyle bir ülke fethedilemez. Tarihte bunun örnekleri var. Tarım işçisi yetersiz ve bu bakımdan göçmen kabul etmek zorundayız, ama böyle plansız bir şekilde değil. Nüfus üstünlüğü ancak o nüfus eğitimli ve kaliteli olduğunda anlamlıdır. Türkiye öyle kolay lokma değil. Bu konuda endişe etmeyin” dedi.
Gençlere yabancı dil öğrenmeleri ve dünyayı gezerek tanımaları yönünde nasihatler veren Ortaylı; “Türkçeyi düzgün kullanın ve yaşınız 20’yi geçmeden yabancı dil öğrenin. Daima yaşıtlarınızla beraber olmayın. Kendinizden yaşça büyük insanlarla da sohbet edin ve büyüklerinize kibar davranın. Yaşlılardan çok şeyler öğrenebilirsiniz. Nesiller arasındaki bağ yok olursa gençler boşluğa düşer, yaşlılar yalnızlık çeker. Mümkün olduğu kadar gezin ve dünyayı tanıyın” diye konuştu.
Program sonunda Başkan Özcan, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Türk kahvesi fincanı ve çiçek takdiminde bulundu.

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