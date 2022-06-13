Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ilham vermeyi sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve Facebook ortaklığında ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vermek amacıyla açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Kuşadası Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Turizm Derneği (KUKSET) ile iş birliği içerisinde Avrupa Birliği(AB)Erasmus+ Projesi çerçevesinde Kuzey Makedonya’nın LjupcoSantov Lisesi’nden gelen Makedon öğrencileri ağırladı.



Açıldığı günden bu yana yerliyabancı çok sayıda topluluğu ve işletmeyi ağırlayan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, bu kez ABErasmus+ Projesi çerçevesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Kocani şehrinde bulunan “LjupcoSantov” Lisesi’nden organizasyon, yönetim ve ağ oluşturma konularında gözlem yapmak amacıyla gelen Angela Astoimenova, İgbalSaidova, DenisJangelov isimli öğrenciler ile öğretmen Vesna Efremova’yı ağırladı.



Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’ni gezerek verilen eğitimler ve gerçekleşen atölye çalışmaları hakkında bilgi alan Makedon öğrenciler, merkez yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nin benzer bir projeyi Makedonya’da yaşama geçirmek konusunda kendilerine ilham verdiğini belirten Vesna Efremova, “Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’ni çok beğendim. Çok akıllıca ve güzel düzenlenmiş bir merkez. Makedonya’da da bunun bir benzerini yaşama geçirmek için irtibatta kalacağım. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi Kuşadalılar için önemli fırsatlar sunuyor. Bizi ağırladıkları için merkezin yetkililerine çok teşekkürler ediyoruz” dedi.

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