Nazilli 2. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Güreş Komitesi tarafından Nazilli 2. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali düzenlendi.



Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Güreş Komitesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sümer Sosyal Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festivalde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 150 boğa, SMA hastası çocuklar yararına güreşti. Tüm güreş severlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’de bir geleneği yeniden canlandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek güreşlerin hayırlı ve uğurlu geçmesi dileklerinde bulundu.



Yörük kültürünün yaşatılması için bu geleneği koruma gayretinde olduklarını belirten Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldırım, "Bugün sevinçli bir gün yaşıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz 2'nci Boğa Güreşi Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bizler Türk Yörük kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu geleneksel hale getirdiğimiz için güreşlerimizi her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Güreşlerimizden elde edilen gelir SMA'lı çocuklarımız yararına kullanılacak” diye konuştu.



Düzenlenen güreşte; baş, başaltı ve deste gruplarında dereceye giren boğa sahiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.