Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadelede 79 olay ortaya çıkarılırken, 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 06 Haziran 202213 Haziran 2022 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı.



Bu zaman diliminde 106,60 gram Kubar esrar, 211,30 gram Metamfetamin, 24 adet Sentetik ecza, 1 adet Ectasy, 2,81 gram Eroin ve 104 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi.

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